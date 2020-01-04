На Южно-Украинской АЭС экстренно остановили реактор

На Южно-Украинской атомной электростанции произошла экстренная остановка реактора на третьем энергоблоке. Это случилось утром 4 января. Энергоблок отключили от сети после срабатывания автоматической защиты, сообщили в пресс-службе компании «Энергоатом». О причинах ЧП ничего не сообщается.

В компании заверили, что уровень радиационного фона находится в норме, а замечаний к работе других энергоблоков нет.

Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области, в городе Южноукраинск, на реке Южный Буг. Она состоит из трех энергоблоков, суммарная мощность которых составляет 3000 МВт. После отключения третьего энергоблока суммарная номинальная мощность не превышает 2040 МВт.

Экстренные остановки на ЮУАЭС уже случались в 2015 и 2016 годах. Так, в 2015 году сработала защита на третьем энергоблоке, в результате которой был отключен генератор. В мае 2016 года защита сработала на энергоблоке №2. Тогда это объяснили ошибочными действиями персонала.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 30.12.19

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