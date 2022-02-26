Власти Киева сообщили о боях в городе и призвали жителей оставаться дома и в укрытиях

Киевская городская госдаминистрация призвала жителей города оставаться дома и в укрытии в связи с боевыми действиями на улицах украинской столицы. В случае срабатывания воздушной сирены власти просят спрятаться в ближайшем специальном укрытии.

«Вниманию жителей столицы! На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными! Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас», – сообщает администрация Киева в своем Telegram-канале.

Власти рекомендовали жителям, находящимся дома, не подходить к окнам, не выходить на балконы, спрятаться в закрытом помещении, например, в ванной. Тех, кто находится в укрытии, просят его не покидать.

«Если вы услышите сирены (сигнал «Воздушная тревога») – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!», – посоветовала госадминистрация.

В сообщении указывается ссылка на карту укрытий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении к народу заявил, что ночью 26 февраля ожидается штурм украинских позиций в Киеве.

Напомним, в Киеве с 24 февраля введен комендантский час с 22:00 до 07:00.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие заблокировали Киев с западной стороны.

Киев, Наталья Петрова

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