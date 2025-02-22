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Суббота, 22 февраля 2025, 18:25 мск

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Зеленский снова срывает соглашение с США по редкоземельным металлам

Фото: официальный сайт президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь срывает подписание соглашения с США по добыче полезных ископаемых. Как заявил украинский источник канала Sky News, Киев нашел «ряд проблемных вопросов» в проекте документа.

«Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять. Сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины», – заявил собеседник издания.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в получении от Киева редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд в обмен на помощь, которую Штаты оказывают Украине. По его словам, США «хотят иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине». Более того, как отмечал американские лидер, Киев «по сути, уже согласился» на эту сделку.

Зеленский со своей стороны сначала подтвердил готовность предоставить США месторождения редкоземельных металлов в обмен на поддержку Вашингтона. При этом глава киевского режима в комментариях делал упор на полезных ископаемых, находящихся на территориях, которые сейчас контролируются Россией. Позже Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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