Зеленского предупредили, что нормализовать отношения с США «почти невозможно»

Наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после перепалки в Белом доме будет практически невозможно. Такое мнение высказал бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.

«Как говорится, нет ничего совсем невозможного, но иногда есть вещи почти невозможные. Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие», – констатировал Разумков в интервью испанской газете Pais (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, он не видит стратегии, которая могла бы «в короткий срок изменить эти отношения».

Меж тем, как сообщил изданию источник в офисе Зеленского, после его конфликта с Трампом в Овальном кабинете киевским властям «нужно оставить эмоции в стороне и исправить ситуацию с холодной головой». Зеленский при этом велел своей команде и кабмину «любой ценой избегать дальнейшего подогревания обстановки» в отношениях с администрацией президента США, говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Белый дом дал понять украинским властям в частном порядке, что Зеленскому для восстановления отношений с Вашингтоном следует принести публичные извинения за произошедшее на переговорах с Трампом.

Напомним, встреча в Белом доме Зеленского и Трампа в Белом доме, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США. По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена. После перепалки Зеленского, по сообщениям американских СМИ, выгнали из Белого дома.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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