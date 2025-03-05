Зеленский сказал, когда ждет встречу с представителями США

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ожидает первую встречу с представителей Украины и США для проведения мирных переговоров на следующей неделе.

«Сегодня команды Украины и США начали работать над встречей. Надеемся на первые результаты на следующей неделе», – сказал он в вечернем видеообращении.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак со своей стороны подтвердил, что американская и украинская переговорные команды встретятся «в ближайшее время».

Ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон уже обсуждает с Киевом дату, место и команду для мирных переговоров.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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