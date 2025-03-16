Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне успешного наступления российских войск в зоне специальной военной операции отправил в отставку главу Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Эту должность займёт его заместитель Андрей Гнатов.

Гнатов, который ранее занимал также пост командующего Объединенных сил ВСУ, был в январе отстранен от командования одной из группировок ВСУ после потери Великой Новосёлки.

Баргилевич переходит на должность главного инспектора Минобороны.

Стоит отметить, что Гнатов приговорен в России к 28 годам лишения свободы за военные преступления и преступные приказы в Донбассе в 2019 году.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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