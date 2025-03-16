Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне успешного наступления российских войск в зоне специальной военной операции отправил в отставку главу Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича.
Эту должность займёт его заместитель Андрей Гнатов.
Гнатов, который ранее занимал также пост командующего Объединенных сил ВСУ, был в январе отстранен от командования одной из группировок ВСУ после потери Великой Новосёлки.
Баргилевич переходит на должность главного инспектора Минобороны.
Стоит отметить, что Гнатов приговорен в России к 28 годам лишения свободы за военные преступления и преступные приказы в Донбассе в 2019 году.
Киев, Светлана Антонова
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