Киев никогда не согласится на территориальные уступки и невключение в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Александр Мережко. По его словам, это две из трех «красных линий» для Украины в вопросе перемирия с Россией.

Депутат уточнил, что у Киева есть «три очень твердые красные линии», подчеркнув, что территориальная целостность «не подлежит обсуждению. Мы никогда не согласимся ни на какие территориальные уступки», – заявил он.

Комментируя стремление Киева в НАТО, Мережко сказал, что «Путин не должен это решать».

Что касается третье красной линии, то это обороноспособность. «Мы не можем согласиться на предложения Путина, на какие-то ограничения нашей обороноспособности», – подчеркнул Мережко.

Стоит отметить, что, как минимум, две из трех «красных линий» уже фактически предрешены не в пользу Киева. НАТО, по крайней мере, на словах отказывается рассматривать тему включения Украины в альянс. Вместе с тем в Вашингтоне однозначно дали понять, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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