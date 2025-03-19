Прекращение огня и «мир через силу»: Зеленский рассказал о своих переговорах с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом «позитивным, очень содержательным и откровенным». «Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году», – заявил он.

Зеленский подтвердил, что Трамп поделился подробностями своего разговора с российским лидером Владимиром Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами, а также уточнил, что тоже согласился на прекращение огня по энергетической инфраструктуре.

«Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения в период прекращения огня», – рассказал Зеленский, добавив, что дано поручение своим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня.

«Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции мира через силу президента Трампа. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды», – сообщил Зеленский.

Ранее президент США назвал разговор с Зеленским «очень хорошим».

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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