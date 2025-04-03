Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал прекращение огня на Украине в ближайшие недели или месяцы. По его словам, главное в этой проблеме – якобы заставить Россию пойти на такой мирный шаг.

«Как бы мы по-разному ни видели некоторые вещи, но безусловно, мы объединены в вопросе скорейшего прекращения огня. Вопрос только в давлении на русских, чтобы к этому прийти. Я думаю, можно сделать это в ближайшие недели, месяцы. Иногда все в один момент происходит», – заявил Зеленский слова которого цитируют украинские СМИ.

Накануне спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что участники переговоров об урегулировании кризиса на Украине близки к договоренностям о прекращении огня. При этом, по его словам, стороны конфликта в результате переговоров не получат всего, чего хотят.

Сегодня министерство обороны РФ выступило с очередным заявлением о недоговороспособности киевского режима, который, вопреки соглашению, продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube