российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 апреля 2025, 17:22 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский хочет «надавить» на русских для прекращения огня

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал прекращение огня на Украине в ближайшие недели или месяцы. По его словам, главное в этой проблеме – якобы заставить Россию пойти на такой мирный шаг.

«Как бы мы по-разному ни видели некоторые вещи, но безусловно, мы объединены в вопросе скорейшего прекращения огня. Вопрос только в давлении на русских, чтобы к этому прийти. Я думаю, можно сделать это в ближайшие недели, месяцы. Иногда все в один момент происходит», – заявил Зеленский слова которого цитируют украинские СМИ.

Накануне спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что участники переговоров об урегулировании кризиса на Украине близки к договоренностям о прекращении огня. При этом, по его словам, стороны конфликта в результате переговоров не получат всего, чего хотят.

Сегодня министерство обороны РФ выступило с очередным заявлением о недоговороспособности киевского режима, который, вопреки соглашению, продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ отбили в Курской области контратаку и уничтожили за сутки более 180 боевиков ВСУ / В Минобороны после новых атак ВСУ заявили о недееспособности Киева для любых мирных договоренностей / Армия России выбила ВСУ из еще одного поселения в зоне спецоперации / В Белом доме анонсируют скорое прекращение огня на Украине / Киев решил не спешить с выборами президента Украины / Генсек НАТО отчитался о помощи Киеву в 2025 году / Трое жителей Белгородской области ранены после атаки ВСУ / ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,