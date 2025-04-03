В Минобороны после новых атак ВСУ заявили о недееспособности Киева для любых мирных договоренностей

Украинские войска в течение прошедших суток совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщило Минобороны РФ. В результате ударов ВСУ без электроснабжения остались почти 22 тыс. человек в Курской, Белгородской и Запорожской областях. Кроме того, было нарушено газоснабжение в Луганске.

В ночь на 2 апреля в Луганске из-за атаки украинского ударного БПЛА на газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» было прекращено газоснабжение более 11 тыс. потребителей.

В Курской области без электроснабжения остались более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

В Курской области в ту же ночь атаке беспилотника ВСУ подвергся энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». В результате произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква №1». Без света остались более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе.

В Белгородской области днем 2 апреля в результате артобстрела подстанции 110 кВ «Максимовка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и вывода из строя трансформатора без электроснабжения остались более 1,7 тыс. потребителей в Шебекинском районе.

В Запорожской области минувшим вечером БПЛА ударил по электроподстанции 35 кВ «Васильевка» ГУП «Таврия Энерго». В результате произошло возгорание масляного выключателя с прекращением электроснабжения около 9 тысяч бытовых потребителей города Васильевка и Васильевского района, отметили в Минобороны.

«Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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