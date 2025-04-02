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В Белом доме анонсируют скорое прекращение огня на Украине

Участники переговоров об урегулировании кризиса на Украине близки к договоренностям о прекращении огня. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире телеканала Fox. По его словам, стороны конфликта не получат всего, чего хотят.

«Мы хотим всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней. Если добиться этого, то возобновить войну будет очень трудно. Я в этом убежден», – сказал представитель американского лидера Дональда Трампа (цитата по ТАСС).

«Я действительно считаю, что мы на пороге прекращения огня, но обе стороны должны прийти к какому-то согласию. Ни одна сторона не получит всего, что хочет», – пояснил Келлог.

По его словам, Трамп «очень вовлечен» в вопросы, касающиеся урегулирования конфликта. «Мы добьемся этого», – подчеркнул спецпредставитель президента США.

В последние дни в Белом доме заявляли, что Трамп недоволен действиями Москвы и Киева. Сегодня стало известно, что в Вашингтон прибыл спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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