Американский лидер разочарован Путиным и Зеленским – Белый дом

Президент США Дональд Трамп разочарован российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Трамп недоволен лидерами обеих сторон войны. Однако Трамп все равно хочет, чтобы эта война закончилась. С обеих сторон гибнут люди и это продолжается уже слишком долго», – сказала Ливитт.
По ее словам, Вашингтон активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент США лично вовлечен в этот процесс.
Вместе с тем представитель Белого дома сообщила, что Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию. Ранее королевство возможным местом встречи с Путиным.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
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