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Четверг, 24 апреля 2025, 19:42 мск

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Скоро дефолт? Киев не смог договориться о реструктуризации госдолга

Киев пока не смог договориться о реструктуризации госдолга в $2,6 млрд, что стало поводом для предположений о скором дефолте Украины. Минфин страны заверил, что переговоры продолжатся – соглашение должно быть заключено до конца мая.

В числе возможных вариантов украинские власти называют обмен на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году, а также изменение условий выплат до 2028 года, продление срока выкупа до мая 2029 года с постепенным ростом цены выкупа.

Так или иначе, в мае Украина должна выплатить порядка $600 млн или заключить соглашение о реструктуризации долговых обязательств.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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