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Вторник, 1 июля 2025, 19:24 мск

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Зеленский поддержал Алиева в конфликте с Россией

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей поддержке позиции Баку в конфликте с Россией. Об этом он сам сообщил после своего разговора президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике. Выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых», – заявил Зеленский.

Напомним, поводом для конфликта между Москвой и Баку стала ситуация с недавним задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана. МИД Азербайджана заявил протест на действия российских правоохранителей. Вызванному в МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву Москвой был заявлен ответный протест в связи «с недружественными действиями Баку» и «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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