Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) одобрил новые операции ведомства против России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Согласовал некоторые операции», – написал Зеленский.

Во время встречи обсуждались проведенные антироссийские операции. Зеленский отметил, что «детали публичными не делаем», но Россия «чувствует последствия наших действий».

По итогам встречи с шефом СБУ глава киевского режима поблагодарил последнего за работу.

Накануне сотрудники ФСБ России сорвали попытку покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Подозреваемого в подготовке убийства главы военного завода задержали в Брянской области. Он действовал по заданию одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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