«Время переломить ситуацию». Курганская область начнет меняться при поддержке полпредства и регионов УрФО

Перед Курганской областью должны открыться новые перспективы. Поддержку в развитии сельского хозяйства, туризма, здравоохранения и других сфер ей готовы оказать соседние регионы и уральское полпредство. Об этом говорилось на заседании Совета губернаторов которое прошло 15 марта в Кургане.

Столица Зауралья, по словам полпреда Николая Цуканова, была выбрана местом проведения первого совещания глав регионов не случайно.

«Объективно Зауралье самый проблемный регион УрФО. Об этом говорят социально-экономические показатели области. Ее бюджет составляет 40 млрд рублей, при этом собственных доходов только половина. В Зауралье на одного жителя приходится 29 тысяч рублей собственного дохода. Люди предпочитают переселяться в соседние регионы. Особенно это характерно для приграничных территорий. Менее половины сельского населения обеспечено питьевой водой», – перечислил некоторые проблемы полпред и добавил, что о них можно говорить долго, но «пришло время переломить ситуацию».

Поэтому участники быстро перешли к конкретным предложениям по развитию кооперации между регионами. Губернаторы пообещали переписать межрегиональные соглашения о сотрудничестве (наполнить документы реальными мероприятиями и показателями) и рассказали о том, что могут предложить Курганской области.

Так, глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что наиболее перспективными ему кажутся совместные проекты в агропромышленном комплексе, развитие санаторно-курортной сферы и решение важной экологической проблемы – очистка бассейна реки Тобол.

Глава Челябинской области Борис Дубровский видит возможности для роста объемов производства и увеличения рабочих мест на курганских заводах. Он предложил включить «Курганстальмост» и «Курганмашзавод» в южноуральский кластер транспортного машиностроения.

«У нас есть несколько кластеров, несколько идей. Мы их обсуждали. К следующему заседанию мы дадим еще несколько таких же конкретных предложений», – намекнул на расширение сотрудничества Дубровский.

Свои предложения о сотрудничестве озвучил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В большей степени, они касаются развития партнерства в сфере здравоохранения и научных изысканий.

«Наше предложение: используя потенциал лечебных учреждений (кстати, в Курганской области есть Илизаровский центр, который обладает высокими компетенциями), создать совместные научные центры. Это даст серьезный толчок и к привлечению новых технологий и, к привлечению новых пациентов. Предлагаю рассмотреть возможность создания кооперационных проектов и в сфере медицинских услуг, – сказал Куйвашев. – Еще одно перспективное направление нашего взаимодействия – укрепление делового климата в регионе, рост инвестиционной привлекательности и поддержка бизнеса».

По словам Николая Цуканова, вскоре Курганская область и сама сможет оказывать помощь другим регионам, обеспечивая продовольственную безопасность УрФО.

«Я убежден, что Курганская область будет меняться в лучшую сторону, и жители это увидят. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку полпредства, ну и, как я сегодня услышал, на поддержку губернаторов, в том числе», – резюмировал полпред.

Курган, служба информации

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