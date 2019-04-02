В Кургане нашли замену ушедшему в отставку замгубернатора

Со 2 апреля к обязанностям директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области приступил Владимир Марфицин.

Пока его должность будет с приставкой «и.о.». Ранее Марфицин являлся заместителем директора департамента – начальником управления сельскохозяйственного производства.

Владимир Марфицин родился 3 июля 1982 года в селе Гаганово Мишкинского района Курганской области. В 2005 году закончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию им. Т.С.Мальцева. С января 2006 года и по настоящее время трудится в Департаменте АПК.

Напомним, 25 марта из правительства региона уволился бывший руководитель департамента АПК , первый замгубернатрора Сергей Пугин. Ранее к чиновнику возникло много вопросов из-за неэффективных предприятий, подведомственных департаменту.

Курган, Марина Марамыгина

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