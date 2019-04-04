В Кургане осталось четыре кандидата на пост главы города

В Кургане завершилось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост единого главы Кургана. Четыре часа члены комиссии заслушивали программы развития областного центра, которые представили соискатели. Неожиданностей не произошло, наибольшее число баллов получил действующий руководитель Андрей Потапов, передает корреспондент «Нового Дня».

«Уважение вызывают все кандидаты. Они проявили активность в этом вопросе, заявились, готовились, – поделился впечатлениями от встречи с потенциальными «главами города» член конкурсной комиссии, начальник управления внутренний политики аппарата губернатора Курганской области Владимир Саблин. – Комиссия рассматривала в заданных параметрах того положения, что утверждено Администрацией, весь пакет представленных документов. Изучались вопросы их образования, стажа, опыта, работы и другие. Потом на собеседовании они выступали с программой развития города, излагали свое видение, общались с членами комиссии в формате «вопрос-ответ». В итоге мы пришли к определенному результату: четыре кандидата набрали больше 50% возможных баллов и будут представлены на голосование депутатам городской думы».

По словам Саблина, прошедшим фильтр кандидатам предстоит повторное собеседование, но уже с депутатами городского парламента. В итоге в финале встретятся четверо кандидатов. Это экс-директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, депутата Курганской областной Думы от партии ЛДПР Юрий Ярушин, пенсионер МВД Владимир Теняков и действующий руководитель администрации города Андрей Потапов.

Ранее «Новый День» писал, что именно Потапов имеет наибольшие шансы на успех. Теперь депутатам курганской думы предстоит сделать окончательный выбор. Тайное голосование депутатов назначено на 5 апреля. Глава города избирается на пять лет. Напомним, бывший глава города Сергей Руденко подал в отставку 4 марта. В прошлом году в Устав Кургана внесены изменения, согласно которым городом будет руководить единый глава, выполняющий также функции сити-менеджера.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 04.04.19

«Вы меня долбите, как будто я ворюга». Ректор курганской сельхозакадемии рассказал о проверке силовиков. / В Зауралье полицейский до смерти забил человека. / Российское правительство даст деньги на ремонт опасного моста в Кургане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»