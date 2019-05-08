В Зауралье из-за пожара хотят эвакуировать целое село

В Курганской области проводятся подготовительные мероприятия по эвакуации жителей крупного села в Кетовском районе. Люди получили сообщение от МЧС с текстом «В 14.44 8 мая 2019 года объявлена эвакуация с. Иковка. Кургнаской обл. Взять документы».

«Для стихии нет перерывов на праздники. В связи с погодными условиями ухудшилась ситуация с лесным пожаром в селе Иковка. Огонь подбирается к селу. Возможна угроза населению. Стягиваем силы и средства. Принимаем меры по эвакуации жителей, готовность №1. Надеюсь, она не понадобится», – прокомментировал на своей странице ВКонтакте глава Кетовского района Владимир Архипов.

В ГУ МЧС по региону эту информацию подтвердили, но отметили, что меры пока носят предупредительный характер.

«В виду сильного ветра и жары природный пожар, который действовал в Кетовском районе, стал распространяться в сторону населенного пункта. Так как сильное задымление разносится порывами ветра, принято решение о том, чтобы провести все организационные меры заранее, заблаговременно, не дожидаясь каких-либо последствий, для возможной эвакуации населения. Данные меры включают в себя, в первую очередь, оповещение населения и подготовку транспорта для вывоза жителей в пункты временного размещения, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Центр управления в кризисных ситуациях запустил смс-рассылку о том, чтобы граждане заблаговременно подготовили документы. На данный момент эвакуация еще не начата. Это превентивные меры. Работают все силы и средства, чтобы этого не допустить».

В МЧС отмечают, что на данный момент в район стянута группировка сил и средств в составе 150 человек и 40 единиц техники. На место прибыл пожарный поезд и выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана. По данным главы населенного пункта, в случае ЧП в организационном вывозе нуждаются порядка 2,5 тыс. человек. Транспорт для этого уже начинает пребывать.

В селе Иковка расположена ИК-6 строго режима. В пресс-службе УФСИН по Курганской области сообщили, что решение об эвакуации сотрудников и заключенных пока не принято. «Сейчас состоится заседание оперативного штаба, на котором будет рассмотрен этот вопрос», – сказали в пресс-службе.

Курган, Ольга Злотникова

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