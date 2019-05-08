Из села Иковка в Курганской области эвакуировались 2 тысяч жителей

По состоянию на 22 часа в селе Иковка Кетовского района проведена эвакуация большей части жителей. По уточненным данным, более 1, тыс. жителей уехали из села на личном транспорте, 334 человека, в том числе 96 детей, вывезены организовано.

К этому часу в детском оздоровительно лагере им. Островского размещены 99 человек, из них 40 детей, в детском оздоровительном лагере «Романтика» – 19 детей, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Как передает корреспондент «Нового Дня», иковчане, которых эвакуировали на предоставленном властями транспорте, сначала приезжают в райцентр (село Кетово), откуда направляются в пункты временного размещения. До сих пор на центральной площади дежурят сотрудники администрации района, которые оказывают необходимую помощь прибывшим.

К месту пересадки автобусы доезжают практически пустыми – по 3-5 человек. Остальные уезжающие выходят в Кургане, где их готовы приютить друзья и родственники. Те, кому в городе остановиться негде, также доезжают до Кетово, где получают информацию о дальнейших действиях.

По словам местных жителей, в селе замечены десятки автозаков: не исключено, что началась эвакуация заключенных, отбывающих наказание в ИК-6. Однако ранее в пресс-службе регионального УФСИН заявляли, что эвакуация проводиться не будет, сил и средств колонии хватит, чтобы бороться с огнем. Дозвониться до пресс-службы ведомства больше не удалось: телефон пресс-секретаря находится вне зоны действия сети, а городские номера не отвечают.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, на защите населенного пункта сосредоточены группировка сил и средств в количестве 366 человек и 85 единиц техники, работает авиация МЧС России: самолет ИЛ -76 и БЕ-200 ЧС, привлечен пожарный поезд и опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана.

Координацию действий по ликвидации пожара и защите Иковки осуществляют врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и начальник ГУ МЧС России по региону Олег Рожков. Они уже совершили облет территории на вертолете МИ-8, определив масштабы пожара и решающие боевые участки, на которых будут работать как авиация, так и наземная группировка.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 08.05.19

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