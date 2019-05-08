Первые эвакуированные из села Иковка отправились в пункты временного размещения

Более трех часов продолжается эвакуация жителей села Иковка из-за дыма, окутавшего населенный пункт. Как передает корреспондент «Нового Дня», сначала эвакуированные доставляются на автобусах до центральной площади райцентра (с. Кетово), откуда в сопровождении представителей администрации района разъезжаются по пунктам временного размещения.

Первые группы жителей Иковки уже отправлены в детские оздоровительные лагеря имени Островского, «Космос», идет речь о размещении нуждающихся в лагере «Романтика», местных санаториях и общежитиях Курганской сельхозакадемии.

По данным агентства, все эвакуированные обеспечены питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости. Известно, что доставка жителей будет продолжаться еще долго – многие иковчане отказываются уезжать, опасаясь мародерства или просто не веря в угрозу перехода огня на населенный пункт. Еще ожидается 15 автобусов.

По неофициальной информации, также из села начали вывозить в автозаках заключенных ИК-6, расположенной в Иковке.

Напомним, эвакуация жителей села Иковка началась в 17 часов по местному времени. Причина – задымление населенного пункта из-за природного пожара, разыгравшегося недалеко от Иковки.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 08.05.19

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