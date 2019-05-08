В селе Иковка Курганской области началась эвакуация жителей

В селе Иковка Кетовского района началась эвакуация жителей. В 17 часов у здания администрации была сформирована колонна для вывоза людей в пункты временного размещения. В первую очередь, вывозят женщин и детей, а также маломобильных граждан. По завершению формирования колонны они будут направлены в пункты временного размещения Кетовского района.

На место для координации действий прибыли врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и начальник Главного управления МЧС России по региону Олег Рожков.

В Иковке к этому часу сосредоточена группировка сил и средств в количестве 206 человек и 58 единиц техники, пожарный поезд, опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана, задействована авиация МЧС России. Самолет ИЛ-76 и БЕ-200 уже осуществили 4 сброса воды на очаги возгорания в лесном массиве, препятствуя распространению огня в сторону населенного пункта.

Как подчеркивают в ГУ МЧС по региону, эвакуация проводится из-за задымления от природного пожара, огня в населенном пункте нет.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, на месте также находятся сотрудники полиции и ГИБДД. Последним предстоит серьезная работа по организации движения колонны автобусов с эвакуированными, их беспрепятственному проезду к пунктам временного размещения. Точное место не называется, известно лишь, что разместят жителей Иковки в Кетовском районе.

По данным «Нового Дня», предварительно принято решение о размещении эвакуированных в санатории «Лесники» и в общежитиях Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева.

Напомним, в организованном вывозе из населенного пункта нуждаются 2,5 тысячи человек. В селе находится исправительная колония строго режима ИК-6. В УФСИН до сих пор проходит заседание оперативного штаба, вопрос о возможной эвакуации заключенных и сотрудников еще не решен.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 08.05.19

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