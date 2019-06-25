В Кургане ждут министра Кобылкина и, возможно, уральских губернаторов

В пятницу, 28 июня, в Кургане ожидается визит министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. На встречу с министром в столицу Зауралья приедут заместители губернаторов УрФО и, возможно, сами главы регионов. Об этом «Новому Дню» сообщил информированный источник.

В Кургане министр проведет совещание, посвященное мусорной реформе. Предполагается, что Кобылкин заслушает информацию о том, как регионы решают проблему твердых бытовых отходов и даст свою оценку.

В Кургане летом 2019 года состоится конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми отходами на территории области, соответствующий конкурс уже размещен. Победитель определится в июле. Областное правительство готово заключить с оператором концессионное соглашение сроком на 25 лет. Объем инвестиций концессионера составит почти 6 млрд рублей.

За последнюю неделю это уже второй визит федерального министра в Курганскую область . 21 июня Зауралье посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он пообещал выделить курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) 200 млн рублей.

Деньги, в том числе, пойдут на погашение долга перед студентами КГСХА – им с декабря 2018 года не платят стипендию из-за долго вуза. Как сообщал «Новый День», в настоящее время общий долг перед студентами за январь-май составляет 10,5 млн рублей. Речь идет не только о самой КГСХА, но и ее филиалах в Куртамыше, Петухово и селе Чаши.

Курган, служба информации

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