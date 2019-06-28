Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин прибыл в Курган

В пятницу, 28 июня, как и ожидалось, в Курган с однодневным визитом прилетел глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, «министр и врио губернатора области Вадим Шумков уже работают». В Курган на встречу с федеральным министром прибыл и преемник Кобылкина – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава Минприроды начал с совещания по вопросу нацпроекта «Экология». Затем он в сопровождении Шумкова отправится в ЦПКиО на осмотр реки Битёвки, о проблемах которой неоднократно сообщал «Новый День». В графике министра также осмотр гидроузла возле перекрестка ул. Ленина и Климова, осмотр реки Тобол возле памятника Красину. Затем, в 14:50, начнется совещание.

О том, чем Кобылкин займется в Зауралье, «Новый День» подробно писал накануне.

Курган, служба информации

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