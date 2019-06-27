Мусор и опасные отходы: зачем министр Кобылкин прилетает в Курган

В пятницу, 28 июня, в Курган с однодневным рабочим визитом прибывает экс-губернатор ЯНАО, а ныне министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В родной уральский округ глава Минприроды прилетает для обсуждения нацпроекта «Экология» и реформы ТКО (твердых коммунальных отходов).

Так совпало, что министерский портфель бывший уральский губернатор получил в момент, когда возглавляемое им ведомство взялось за крупные общероссийские реформы и «новую экологическую политику» страны.

Это, в том числе, грандиозный по своим масштабам национальный проект «Экология» (2019-2024 годы) с объемом финансирования почти 4 трлн рублей. И, разумеется, всем известная мусорная реформа. Обе горячие темы напрямую касаются и Зауралья.

Анонсом визита Кобылкина в Курган можно считать размещенный 20 июня на сайте Минприроды релиз. В нем сообщается, что «министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами 10 регионов, где реформа ТКО стартует с наибольшими проблемами».

Отстающие субъекты пресс-служба Кобылкина в релизе не перечислила, но в число проблемных регионов входит и Курганская область.

Вероятно, в ходе визита Дмитрий Кобылкин также намерен обсудить с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым будущее Щучанского завода по уничтожению химоружия. Как сообщал «Новый День», именно на базе зауральского предприятия, где с 2009 по 2015 годы было уничтожено 13,6 процентов российских запасов химического оружия, предполагается построить новый комплекс обезвреживания опасных отходов.

Напомним, создание в России инфраструктуры обращения с опасными отходами было выделено в отдельный раздел нацпроекта «Экология». В ближайшее время госкорпорация Росатом получит статус федерального оператора по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности. Госструктура, которой поручат разгребать завалы опасного мусора, планирует построить в стране семь комплексов. Предполагаемое место дислокации одного из них – именно в Щучанском районе на базе уже не действующего завода по уничтожению химоружия.

Если история с Щучанским районом – пока лишь проект, то «мусорная реформа» в Зауралье стартовала в 2018 году, когда был объявлен первый конкурс по выбору регионального оператора, ответственного за вывоз и утилизацию мусора.

Мусорным бизнесом тогда заинтересовались влиятельные энергоолигархи Артем Биков и Алексей Бобров, которые контролируют практический весь энергокомплекс и коммунальный рынок Зауралья. Победителем конкурса было признано аффилированное с бизнесменами ООО «Компания «Рифей». Но структура, входящая в бизнес-империю Бикова и Боброва, даже не успела приступить к работе. Соглашение с ними было расторгнуто с приходом в регион врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Областное правительство объяснило, что к несостоявшемуся партнеру оказалось слишком много вопросов. Региональный оператор не планировал включать в проект инвестиционную составляющую. Настаивал на сокращении полигонов в общей схеме, удлиняя расстояние между ними. А это привело бы к росту затрат на транспортировку ТБО до мест захоронения и обработки. При этом «Компания «Рифей» планировала работать с тарифом 832 рубля за кубометр, в результате чего жители области начали бы платить за мусор в 5,5-7 раз больше.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2019 года обращение с твердыми коммунальными отходами остается в регионе неизменным. «Услуга по сбору и вывозу ТКО по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. В 2019 году будет серьезно доработана территориальная схема обращения с отходами, уточнен норматив накопления мусора, что позволит не допустить роста тарифа», – ранее заявлял первый заместитель губернатора, директор областного департамента промышленности, транспорта и связи Андрей Саносян.

Цель – создать в Зауралье современную инфраструктуру обращения с отходами, пока не достигнута. 5 июня 2019 года региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды повторно объявил конкурс по выбору регионального оператора.

Результаты конкурса департамент официально пока не комментировал, хотя итоги торгов должны были подвести 24 июня. Молчание департамента наталкивает на предположение о том, что ни одна из бизнес-структур не заявилась на роль регионального оператора.

Судя по документации второго конкурса, власти Зауралья планируют заключить с новым оператором концессионное соглашение сроком на 10 лет (до 2029 года включительно). В документации конкурса уточняется, что ежегодный объем мусора в Зауралье превышает 225,10 тыс. тонн. Региональные власти сформировали список объектов размещения и захоронения ТКО, мусороперегрузочных станций, планируется мусорообрабатывающий комплекс.

Курган, служба информации

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