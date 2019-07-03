Очевидцы: в курганском общежитии прогремел взрыв, есть пострадавший

Пользователи соцсети «ВКонтакте» в среду, 3 июля 2019 года, сообщают о взрыве в курганском общежитии. В частности, группа «О, Курган» информирует об одном пострадавшем. Это ребенок.

Подписчики говорят о взрыве во втором подъезде общежития. Со ссылкой на очевидца по имени Дмитрий Хоменко паблик «О, Курган» сообщает, что у дома дежурят силовики. «Дом никак не огорожен, люди спокойно ходят», – рассказывает с места событий горожанин. Еще один пользователь соцсети добавляет: «Говорят, что телефон взорвался у мальчика. Насквозь грудь пробило. Приехала социальная служба, перекладывали его туда из машины реанимации». Вероятно, речь идет о спецтранспорте по перевозке тел.

В курганском управлении МЧС агентству «Новый День» подтвердили, что оперативные службы выезжали по адресу: ул. Тельмана, 10. Ведомство отказывается от комментариев, сообщая, что вся информация есть только у представителей следственного комитета.

В региональном следкоме подтверждают, что на Тельмана, 10 что-то произошло. При этом там попросили дать немного времени, чтобы выступить с официальным сообщением. «Мы сейчас ничего не комментируем», – ответ пресс-службы регионального ведомства.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.07.19

Сжигала из мести: курганские полицейские закончили дело серийной поджигательницы. / В Москве отложен суд о взыскании миллиардов с Курганмашзавода. / Курганцы обошли Тюмень и Югру и привезли с молодежного форума миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»