Следователи подтвердили гибель ребенка в общежитии Кургана

Следственный комитет Курганской области официально прокомментировал трагедию в курганском общежитии. В областной столице в доме по адресу: ул. Тельмана, 10 в результате ЧП 3 июля 2019 года погиб ребенок. Пока силовики не описали подробности происшествия. Ранее в соцсетях подписчики сделали предположение о взрыве телефонного аппарата, эту информацию в СК пока не подтвердили и не опровергли.

«Утром в одной из квартир в результате произошедшего чрезвычайного происшествия погиб 7-летний мальчик. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», – сообщает СУ СК РФ по Курганской области.

Как сообщало агентство «Новый День», о трагедии первыми рассказали очевидцы, а не оперативные службы. В региональном управлении МЧС в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» от комментариев отказались с оговоркой, что вся информация находится у следственного комитета. Следком выступил с заявлением чуть поздней.

Из рассказов очевидцев стало понятно, что спасти ребенка пыталась реанимационная бригада. Люди видели, как тело ребенка из машины «скорой помощи» перекладывали в спецтранспорт по перевозке тел.

Курган, служба информации

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