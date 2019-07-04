Курганские силовики: «нам все понятно со взрывом на Тельмана»

Два источника в курганских силовых ведомствах сообщили «Новому Дню» о ходе расследования гибели 7-летнего ребенка в доме на ул. Тельмана, 10. Информированные собеседники агентства не подтверждают факт «детонации части боеприпаса неустановленного образца».

3 июля в Кургане через социальные сети и СМИ с невероятной скоростью распространилась информация о том, что семилетний мальчик погиб из-за мобильного телефона. По одной версии, ребенок нашел мобильное устройство на улице, нажал кнопку и телефон взорвался. По другой – страшную находку мальчик принес домой, поставил телефон на зарядку. Тогда и случилась трагедия – «произошла детонация части боеприпаса неустановленного образца». О последнем варианте событий сообщил ТАСС.

Версии трагедии выглядели правдоподобно на фоне реакции силовиков. К дому на ул. Тельмана,10 прибыло несколько машин оперативных служб, что нетипично для обычного несчастного случая. Самое главное, на месте трагедии работали представители регионального УФСБ.

Не прояснил ситуацию, а, напротив, еще больше всех насторожил крайне сдержанный официальный релиз СУ СК РФ по Курганской области.

«В результате произошедшего чрезвычайного происшествия погиб 7-летний мальчик. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», – это все, что вчера сообщил следком.

В четверг, 4 июля, в пресс-службе ведомства «Новому Дню» заявили, что дополнительных комментариев нет, и пока не будет.

Между тем, информированный источник «Нового Дня», близкий к региональному СУ СКР, пояснил, что позиция следкома согласована с Москвой.

«И дополнительных комментариев пока действительно не ждите. Но не потому, что дело о взрыве на ул. Тельмана засекречено. Все силовые ведомства будут молчать из-за широкого общественного резонанса. Любая деталь следствия, если ее сейчас огласить, начнет обрастать новыми домыслами. Народные версии, озвученные вчера, не соответствуют действительности», – утверждает собеседник агентства.

Еще один источник, близкий к УФСБ, намекает на то, что «никаких взрывных устройств в этом деле нет».

«Что именно вчера произошло в общежитии на Тельмана силовым ведомствам ясно и понятно», – говорит источник, при этом отказывается объяснить, что же случилось с ребенком на самом деле.

Курган, служба информации

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