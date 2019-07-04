Глава Зауралья Шумков удивил курганцев чувством юмора

В четверг, 4 июля, врио губернатор Вадим Шумков разместил в личном аккаунте в Instagram забавную фотографию. Пользователи соцсети оценили юмор и начали комментировать снимок.

На фото, сделанном сегодня в Мокроусовском районе, запечатлен мужчина на коне. «Мокроусовский ковбой)))», – подписал фото Шумков, добавив три смайлика «улыбка».

За два часа снимок посмотрели почти 900 человек. Курганцы оценили чувство юмора главы региона и начали комментировать пост Шумкова. «Даа, у нас и такие есть)))», «Вы еще Юргамышских не видели», «хорошее чувство юмора» – пишут люди и ставят «смеющиеся» эмодзи.

Напомним, врио губернатор Вадим Шумков в четверг, 4 июля, работает в Мокроусовском районе. По новой традиции, которую месяц назад ввел Шумков, вместе с ним в муниципалитеты уезжают первые лица областного правительства. Глава региона в режиме-онлайн поручает им решение проблемных вопросов территорий.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 04.07.19

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