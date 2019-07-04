Вадим Шумков продолжает ездить по муниципалитетам со списком народных жалоб

Врио губернатор Вадим Шумков в четверг, 4 июля, работает в Мокроусовском районе. По новой традиции, которую месяц назад ввел Шумков, вместе с ним в муниципалитеты уезжают первые лица областного правительства. Глава региона в режиме-онлайн поручает им решение проблемных вопросов территорий.

В четверг Вадим Шумков посетил в Мокроусовском районе несколько проблемных соцобъектов. В их числе – образовательные и медицинские учреждений. Также в графике главы региона встреча с руководством МУП «Водоканал» и сельхозпредприятия «Семена».

Первой остановкой делегации областного правительства во главе с врио губернатора стала школа в селе Маломостовское. Сельская школа, в которую на уроки приезжают ученики из трех соседних деревень, с 1985 года ремонтировалась лишь косметически.

«Вадим Шумков осмотрел школу и поручил своему заместителю – директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолию Воробьеву оказать в рамках полномочий необходимую поддержку инвестору, который помогает школе. В этом году запланирован ремонт крыши, спортзала, и замена окон», – уточнила пресс-служба губернатора.

Вид школы села Сунгурово, в которой протекает кровля, возмутил Шумкова. В спортзале, отремонтированном в 2016 году, по словам директора школы, плохо работает отопление. В 2019 году за счет средств инвестора планируется выполнить ремонт крыши, системы отопления, электромонтажные работы, заменить окна. Глава региона поручил проработать с подрядчиком устранение недоделок в спортзале.

Во время осмотра школы к Вадиму Шумкову обратилась молодая мама, которая пожаловалась на состояние детского сада, в частности неудовлетворительное состояние входного крыльца и детских площадок. Глава региона оценил ситуацию на месте и поручил своему заместителю – директору департамента ЖКХ Анатолию Воробьеву вместе с департаментом образования и науки и администрацией района проработать возможности ремонта детсада.

ООО «Семена» – одно из лучших предприятий района, обрабатывает более 4 га земель и получает самую высокую урожайность зерновых и зернобобовых культур среди хозяйств Мокроусовского района.

Вадим Шумков посетил строящейся объект сельхозпредприятия – зерноочистительный комплекс.

Первая поездка врио губернатора Зауралья в новом формате состоялась 5 июня – делегация во главе с Шумовым посетила Каргапольский район. В середине июня Шумков и представители облправительства проинспектировали Макушинский район, где жители села Степное жаловались на полное отсутствие водопроводной воды и просили главу региона срочно подключиться к решению проблемы.

В графике рабочей поездки Шумкова посещение села Степное не предполагалось, однако врио губернатора изменил маршрут, чтобы поговорить с жильцами обезвоженного села.

Вопрос с водоснабжением села Степное имеет свою непростую историю, проблема оставалась нерешенной много лет, но существенно и в очередной раз обострилась с начала 2019 года, когда обанкротился поставщик воды. С 1 июня люди получали воду дозированно: один раз в три дня.

Шумков, выслушав жалобы жителей, незамедлительно распорядился восстановить водоснабжение. Системным решением проблемы стала замена поставщика. Эту роль на себя взяла компания «Теплоресурс».

Курган, Мокроусовский район, служба информации

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