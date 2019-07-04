В Зауралье оценили новый формат работы Шумкова в «полях»: это шаг навстречу мэрам и ускорение решения проблем

Глава Зауралья Вадим Шумков в четверг, 4 июля, провел очередное выездное заседание курганского правительства. На этот раз чиновники выехали в Мокроусовский район. Там сегодня решался вопрос о дальнейшем развитии территории.

По словам Вадима Шумкова, в этом году в районе отремонтируют центральную больницу, дороги, а также школы в селах Сунгурово и Маломостовское. Будут достроены объекты водоснабжения в трех деревнях (это позволит обеспечить качественной питьевой водой около 5,6 тыс. жителей), еще в трех появятся новые спортивные площадки.

Вместе с главой района Владимиром Кизеровым чиновники обсудили планы на трехлетний период. В агропромышленном комплексе в ближайшие годы здесь собираются реализовать три крупных инвестпроекта: в сфере животноводства, растениеводств и по переработке зерна. Также район ежегодно готов вводить в оборот необрабатываемые сельхозземли, всего можно дополнительно освоить 4,5 тыс. гектаров. Шумков тут же поручил департаменту АПК совместно с инвестиционный агентством оказать в рамках своих полномочий поддержку инвесторам.

В ходе заседания члены правительства и руководство района рассмотрели перспективы развития бизнеса в нишах, которые в Мокроусовском не заняты (переработка сельхозпродукции, деревообработка, сфера услуг, придорожный сервис) и поговорили о предстоящем строительстве дорог, в том числе от Лебяжьевского района до села Мокроусово.

«Начинаем готовить планы по ремонту на 2020 год. Работаем по» Инициативному бюджету», чтобы люди могли участвовать в выборе объектов. Приоритет – социальная сфера: образование, здравоохранение культура. Ежегодно мы должны ремонтировать 3-5 социальных объектов, чтобы за пять лет привести социальную сферу в нормальное состояние», – подвел итог Шумков.

Стоит отметить, что введенный им в Зауралье новый формат заседаний правительства, уже оценили, как муниципальные власти, так и эксперты.

«Ранее здесь использовали классическую схему – если в районы кто-то выезжал, то не все правительство, а лишь некоторые представители профильных министерств и департаментов. Чаще всего главу района вызывали в Курган «на ковер» к губернатору. И он отчитывался – что сделано, что нет. Но во-первых, он мог приукрасить, недоговорить, а во-вторых, не справедливо, что глава должен отчитываться по всем вопросам один, когда зачастую без помощи областных чиновников он не в с силах решить проблемы», – говорит политолог Алексей Орлов.

По его словам, когда Вадим Шумков придумал выезжать «в поля» большим составом, у некоторых муниципальных служащих возникли опасения, что положение глав усложнится еще больше – придется стоять на ковре перед целым правительством. Однако они оказались напрасными.

«На деле получилось, что все главы ведомств приезжают отчитываться в территорию вместе с главой, потому что он один не может отвечать за все. Это шаг навстречу районам – не вы к нам, а мы к вам везем руководство и смотрим проблему на месте. На месте все проще и понятней и вопросы такой группой решаются гораздо быстрее. Схема абсолютно правильная. Сначала врио познакомился с районами. Потом объехал их с конкретными проблемами, которые ему обозначили жители. И вот третий этап – Шумков начинает спрашивать с подчиненных. Понятно, что большинство проблем быстро не решить, но процесс по реализации поручений должен идти», – резюмирует эксперт.

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