Два курганских депутата-богача вошли в рейтинг Forbes

Во вторник, 9 июля, Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги», в который вошла сотня богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года. Две позиции рейтинга заняли курганцы.

В рейтинг Forbes попали два депутата областной думы Зауралья: один из основателей «Велеса» Дмитрий Ильтяков и бизнесмен Олег Колташов, преуспевший в таком бизнесе, как хранение и оптовая торговля зерновых культур.

Дмитрий Ильтяков занимает в рейтинге Forbes 8-е место с доходом 1644,28 млн рублей. Эксперты напомнили главное о курганском депутате-единоросе. Он совладелец мясоперерабатывающего холдинга «Велес», в который входят мясокомбинат, свиноводческие комплексы, консервный завод и сеть фирменных магазинов.

Вместе со старшим братом Александром начали бизнес с покупки мяса у крестьян в Курганской области и его перепродажи в соседней Свердловской области, затем взяли в аренду небольшой цех и начали производить колбасные изделия. Старший брат – Александр Ильтяков, депутат Государственной думы и совладелец мясокомбината «Велес».

Второй курганец – Олег Колташов на 15-ом месте с доходом 765,93 млн рублей. Про него составители рейтинга рассказали россиянам следующее: депутат Курганской областной думы. В 1990-2000-е работал в ряде компаний региона, в том числе возглавлял «Кургангазснабкомплект» и входил в советы директоров «Курганоблгаза» и «Шадринскмежрайгаза». С 2006 года – индивидуальный предприниматель, занимается переработкой зерна. Член фракции «Единой России».

Как сообщал «Новый День», Колташов недавно прославился откровенной фотосессией. Он разместил свои фото в личном аккаунте в Instagram и подписал так: Фотосет … по мотивам «Новые стансы к Августе» (Бродский – прим. ред.). Это были девять черно-белых снимков, на которых депутат и бизнесмен был запечатлен в полуобнаженном виде.

Как уточняют авторы исследования Forbes, совокупный доход участников рейтинга «Власть и деньги – 2019» составил около 71 млрд рублей, или более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за 2018 год.

«При составлении рейтинга мы исследовали сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне (в базу вошли сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и региональных парламентов, менеджмент госкорпораций и др.)», – уточняет Forbes.

Курган, служба информации

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