На Урале очередной коррупционный скандал с участием «Транснефти» и Ростехнадзора дошел до суда

В Кургане суд приговорил бывшего инспектора Ростехнадзора к 3,5 годам лишения свободы. Денис Семашко был признан виновным в получении взяток.

По версии следствия, сотрудник межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора выявлял нарушения в работе Курганского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал», которое реконструировало ряд объектов. Однако Семашко не составлял административные протоколы, за это он получал от сотрудников нефтепроводного управления взятки. Как минимум он брал деньги четыре раза, суммы варьировались от 50 до 80 тысяч рублей.

В отношении двух взяткодателей уголовные дела прекращены в связи «с деятельным раскаянием», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. В отношении еще одного взяткодателя уголовное дело направлено в суд.

В период следствия осужденный был уволен с занимаемой должности. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также Семашко лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и управления сроком на три года.

Стоит отметить, что на Ямале по аналогичной схеме действовала целая преступная группа в составе сотрудников Северо-Уральского управления Ростехнадзора, «Транснефти», коммерческих фирм. По версии следствия, начальник энергетического надзора в Ноябрьске Сергей Самохвалов организовал это сообщество в 2015 году и собирал взятки с крупнейших компаний ТЭК. В преступной группе были люди, которые подыскивали тех, кто может дать взятку, были те, кто был посредником и собственно сами взяткодатели. О деле стало известно в тот момент, когда задержали заместителя руководителя дирекции по строительству трубопроводной системы «Транснефть Сибирь» Олега Козлова в момент передачи взятки г-ну Самохвалову.

Курган, служба информации

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