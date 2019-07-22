В губернаторские выборы в Курганской области включились три кандидата

Избирком Курганской области 21 июля сообщил о регистрации третьего кандидата в губернаторы региона. Избирательная комиссия проверила документы представителя партии ЛДПР Юрия Ярушина и официально подтвердила его участие в выборной кампании.

Таким образом, в предвыборную гонку официально включились три кандидата: самовыдвиженец, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода и член партии ЛДПР Юрий Ярушин.

Все кандидаты, подтверждает избирком Зауралья, прошли муниципальный фильтр, собрав необходимое количество голосов глав и депутатов курганских муниципалитетов. Вадим Шумков, как сомовыдвиженец, должен был дополнительно предоставить на проверку подписи избирателей.

Пока не завершена регистрация последнего кандидата – коммуниста Якова Сидорова. Он сдал документы на проверку в последний момент. Как сообщал «Новый День», у представителя партии КПРФ нашли ошибки в подписных листах муниципального фильтра. За Сидорова поручились три депутата Кетовской сельской думы, которые отдали свои голоса и за других кандидатов в губернаторы.

Нового губернатора Курганской области жители области выберут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

Курган, служба информации

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