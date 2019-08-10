В Курганской области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 10 человек

В субботу, 10 августа, на 79 км автодороги Курган-Куртамыш перевернулся рейсовый автобус марки «КИА».

Как сообщает региональное управление МЧС, в момент аварии в автобусе находились 47 человек, включая троих детей. По предварительным данным, в кювет автобус мог вылететь из-за неисправности транспортного средства.

По данным Центра медицины катастроф, травмы получили 10 человек, среди них ребенок. С места аварии пострадавших на машинах скорой помощи доставили в центральную районную больницу №2. По предварительной и неофициальной информации «Нового Дня», один из пассажиров находится в тяжелом состоянии.

«Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения провели отключение аккумуляторной батареи и оказали помощь в эвакуации пострадавших из автобуса. Погибших нет», – уточнили в УМЧС Курганской области.

Пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, на попутках добрались до города Куртамыш.

Курган, служба информации

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