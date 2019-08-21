Курганская прокуратура остановила деятельность владельца автобуса-перевертыша

Прокуратура Курганской области отчиталась о проверке перевозчика, чей пассажирский автобус попал в серьезное ДТП на 79 км автодороги Курган-Куртамыш. Ведомство зафиксировало ряд нарушений, работа по перевозке людей остановлена.

Как сообщает прокуратура, перевернувшийся автобус KIA Grandbird принадлежит индивидуальному предпринимателю. И в его деятельности «выявлены многочисленные нарушения законодательства, регламентирующего безопасность перевозок».

Надзирающее ведомство сообщает о случаях выхода на линию автобусов с неработающими ремнями безопасности, неисправными осветительными приборами.

«Также при приеме на работу водителей не проводился их предварительный медицинский осмотр, допускались нарушения порядка прохождения профессионального отбора и обучения работников, проведения инструктажей», – уточняет облпрокуратура и добавляет, что эксплуатация транспортных средств приостановлена до устранения выявленных неисправностей.

На предпринимателя и некоторых его сотрудников заведены дела об административных правонарушениях, которые пока находятся на рассмотрении.

Как сообщал «Новый День», 10 августа на 79 км автодороги Курган-Куртамыш перевернулся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Курганцы ехали целыми семьями отдыхать на озеро Узково. Пять человек пострадали в ДТП, состояние двоих пассажиров вызывало у медиков особое опасение. Для оперативной транспортировки раненых привлекался вертолет.

За рулем KIA Grandbird находился 28-летний водитель. После аварии он был задержан на двое суток, возбуждено уголовное дело. В понедельник, 12 августа, региональная Госавтоинспекция озвучила причину аварии с опрокидыванием пассажирского автобуса, в котором находились 48 человек: по дороге у автобуса вышло из строя рулевое управление.

Курган, служба информации

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