На место ДТП под Куртамышом выехали чиновники Зауралья: пострадавших перевезут в Курган (ФОТО)

Замгубернатора Курганской области Татьяна Менщикова выехала на место ДТП под Куртамышом. По поручению главы Зауралья Вадима Шумкова она возглавила штаб по оперативной помощи пострадавшим.

Как сообщила Татьяна Менщикова, в автобусе находились 47 пассажиров. Погибших нет. Пять пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы. Остальные от госпитализации отказались. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Для оперативной транспортировки в областной центр к районной больнице Куртамыша прибыл вертолет Центра медицины катастроф. Он же доставил в центральную районную больницу врачей из Кургана.

По данным «Нового Дня», три человека с тяжелыми травмами и двое пострадавших с травмами средней степени тяжести будут переведены для дальнейшего лечения в Курган.

Напомним, 10 августа в районе Куртамыша опрокинулся пассажирский автобус, который по коммерческому заказу вез группу курганских туристов отдыхать на выходные на озеро Узково. В автобусе находилось 48 человек, из них 47 пассажиров.

«Все пассажиры были застрахованы. Собственник автобуса находится на месте происшествия, оказывает необходимую помощь. Для пассажиров предоставлен автобус. Часть людей покинули место происшествия с родственниками, самостоятельно», – сообщили в правительстве Курганской области.

Родственникам пострадавших можно позвонить и уточнить информацию по телефону 112 или 103. Предварительная причина ДТП – техническая неисправность автобуса. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и следственного комитета.

Курган, служба информации

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