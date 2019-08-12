Водителя автобуса, перевернувшегося под Куртамышом, выпустили из полиции

Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП на 79 км автодороги Курган-Куртамыш, сегодня выйдет из ИВС.

Как сообщили «Новому Дню» в курганском управлении ГИБДД, 28-летний водитель был задержан на 48 часов в день аварии, 10 августа. Задержание производилось в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ. Сегодня срок задержания закончится, расследование уголовного дела продолжается.

В понедельник, 12 августа, региональная Госавтоинспекция озвучила причину аварии с опрокидыванием пассажирского автобуса, в котором находились 48 человек.

«Установлено, что ДТП произошло по причине технической неисправности, а именно выхода из строя рулевого управления», – сделали вывод эксперты.

Напомним, утром 10 августа на 79 км автодороги Курган-Куртамыш вылетел в кювет и перевернулся автобус марки «КИА». Пять пассажиров пострадали, им потребовалась госпитализация. В их числе и 12-летний ребенок.

«Автобус Kia 2003 года выпуска зарегистрирован в установленном законом порядке, прошел плановый технический осмотр в марте 2019 года», – добавляют в курганском УГИБДД.

Пострадавшие в результате аварии люди имеют право на выплаты от АО «СОГАЗ», где была застрахована гражданская ответственность владельца автобуса.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 12.08.19

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