Курганский губернатор Шумков назвал цену дружбы с другими регионами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм в среду, 20 ноября, рассказал об итогах переговоров с уральскими губернаторами и партнерами региона, а также объяснил, чем области придется за это платить.

«Вчера Тюмень и Екатеринбург, сегодня Курган. Через сутки с небольшим снова в дорогу. За последние пару недель намотал многие тысячи верст командировочных. Но зато результат. Ремонт большого количества детских социальных объектов, модернизация важных объектов ЖКХ, набережная и ЦПКиО – список далеко не полный. Это все огромные суммы и безвозмездная помощь от ряда других субъектов и компаний», – написал в своем аккаунте глава Зауралья.

Курганский губернатор также отметил, что его часто спрашивают – «чем нам придется платить за такую помощь?». «Цена эта, по нашим меркам, непривычно велика – попробовать быть благодарными и оставаться людьми», – ответил Шумков.

Как сообщал «Новый День», курганский губернатор Вадим Шумков и глава Тюменской области Александр Моор во вторник, 19 ноября, заключили соглашение о сотрудничестве в области экологии. Главы регионов встретились в Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя президента в УрФО и в присутствии полпреда Николая Цуканова обсудили план, который поможет уменьшить негативное воздействие на водоемы Курганской области.

Как сообщает в среду, 20 ноября, пресс-служба курганского губернатора, Вадим Шумков в полпредстве УрФО подписал с главами соседних регионов и несколько соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

Планы совместной работы со своей стороны утвердили губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер, а также Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и Тюменской области Александр Моор. На церемонии подписания соглашения присутствовал и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который подписал соглашение с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ранее.

«Регионы будут взаимодействовать в различных направлениях: планируется увеличение товарооборота между субъектами, ремонт общих дорог, обмен опытом в сфере производства, АПК, туризма, социального обслуживания. Соседним регионам Курганская область готова предоставить возможность на базе Центра восстановительной медицины и травматологии имени Илизарова проводить курсы повышения квалификации для медицинских работников. Стороны также планируют взаимодействие в сфере НКО, совместные культурные проекты и многое другое», – уточнили в пресс-службе правительства Зауралья.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов подчеркнул, что данные соглашения – результат нового подхода к сотрудничеству между субъектами уральского округа, который обсуждался в Кургане в марте 2019 года.

Напомним, тогда полпред Цуканов посетил Курган и выступил с важным для Зауралья заявлением. «Объективно Зауралье самый проблемный регион УрФО. Об этом говорят социально-экономические показатели области. Ее бюджет составляет 40 млрд рублей, при этом собственных доходов только половина», – прокомментировал Цуканов и предложил уральским губернаторам начать развивать кооперацию между регионами.

Если говорить об адресных договоренностях Шумкова с коллегами губернаторами, то челябинцы готовы сотрудничать в сфере племенного животноводства. Свердловский губернатор и Вадим Шумков рассмотрят возможность создания крупных совместных инвестиционных проектов, таких как завод по переработке зерна и завод по переработке коммунальных отходов.

В плане мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с ХМАО в числе прочего указано, что население Югры сможет воспользоваться ресурсами учреждений социального обслуживания Курганской области. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в арктическом регионе работает очень много курганцев. Кроме того, продукция курганских предприятий используется для реализации крупных проектов на Ямале.

Губернаторы особо отметили, что в планах межрегионального сотрудничества теперь указаны конкретные мероприятия и сроки.

Курган, служба информации

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