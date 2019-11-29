Названа сумма главной дорожной кампании Зауралья-2020

В Курганской области в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 190 км дорог. Общий объем финансирования составит более 2 млрд рублей. Это превышает показатель 2019 года, когда в нацпроект вошли 158 км дорог Зауралья.

Дорожную кампанию-2020 обсудил Общественный совет регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, в плане на 2020 год – продолжить ремонт трех региональных дорог, начатый в этом году, а также включить участок Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области.

Как сообщал «Новый День», непосредственно в столице Зауралья в 2020 году по нацпроекту будут отремонтированы 10 дорожных объектов.

В их числе продолжение ремонта ул. Мостостроителей (на участке от проспекта Голикова до микрорайона Левашово). Запланирован ремонт двух въездов в Курган. Это шоссе Ботаническое и Восточный подъезд (на участке от путепровода в микрорайоне Керамзитном до трассы Р-254 «Иртыш»). Плюс строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый Стан.

В ремонтный список попадут участки дорог на улицах Станционная (отрезок от ул. Ленина до ул. Гоголя), К. Мяготина (от ул. Невежина до кольцевой развязки, где расположен памятник «Танк Т-34»), Половинская (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева).

Планы дорожного строительства во время своей недавней прямой линии в «ВКонтакте» прокомментировал курганский губернатор Вадим Шумков. Глава региона отметил, что в 2019 году в Зауралье было отремонтировано рекордное количество дорог. «В целом отремонтировали более 350 км дорог и 41 км в Кургане. Последние три десятилетия такого в регионе не было. Плюс новый мост ЖБИ», – напомнил Шумков и пообещал, что в 2020 году дорожная кампания продолжится. «Планов много. Постараемся за пятилетку не забыть никого», – прокомментировал губернатор.

Курган, служба информации

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