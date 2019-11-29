Медведев губернатору Шумкову: «область, скажем честно, не самая богатая, сколько ЦРБ придётся строить?»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Москве провел встречу с курганским губернатором Вадимом Шумков. Медведев, назвавший область «не самая богатая», обсудил с главой Зауралья стратегические для региона вопросы. «Новый День» приводит стенограмму встречи.

Медведев: Вадим Михайлович, мы некоторое время назад с Вами в числе глав некоторых других регионов встречались, обсуждали вопросы, связанные с развитием территорий нашей страны, где есть определенные проблемы экономического, финансового свойства. Это относится и к Курганской области. Знаю, что Вы вместе с моими коллегами по правительству подготовили предложения по плану работы. На что хотите прежде всего акцентировать внимание? Насколько всё это уже согласовано и как полагаете правильным работать для реализации этого плана в целях ускоренного социально-экономического развития области?

Шумков: Дмитрий Анатольевич, благодаря Вашим коллегам, в первую очередь Антону Германовичу Силуанову, мы оперативно подготовили план, первыми внесли его в правительство. Основные три опорные точки – это развитие экономики, потому что Вы совершенно правильно говорите, бесполезно заливать деньгами территории, которые сами не готовы развиваться. В части экономики – предложение по созданию особой экономической зоны. Формирование индустриальных парков подготовило почву для захода инвесторов с новыми индустриальными проектами.

Медведев: Там уже есть проекты?

Шумков: Да, конечно. На двух-трёх объектах заводим в данный момент, то есть мы не ждём. И здесь складываются неплохие цифры. В первом полугодии у нас индекс промышленного производства по региону – более 104%; рост инвестиций в сельское хозяйство – более 22%. По работам уже есть результаты.

Медведев: Кстати, как урожай в этом году?

Шумков: 1,8-1,9 млн т. Это выше среднего.

Медведев: Выше среднего по региону?

Шумков: Да. Процентов на 10-20 будет лучше, чем в прошлом году.

В целом семь индустриальных парков будет создано в рамках этого плана на территории Курганской области. Пять из них уже в высокой степени готовности.

Второй столп плана – это доразвитие транспортной и инженерной инфраструктуры, нацеленное на экономику, тоже в привязке к этим проектам.И третье – мы, так сказать, добиваем те объекты социальной сферы, которые не можем «зацепить» через нацпроекты.

Медведев: «Добивайте», но только в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью «добитыми», а всё-таки стали развиваться.

Шумков: Те объекты, которые не вошли у нас в нацпроекты, мы по программе индивидуального развития построим.

Медведев: Это какие объекты? Назовите, пожалуйста.

Шумков: Это хирургический комплекс по онкологии, противотуберкулёзный диспансер, новая поликлиника для Кургана, и сейчас мы обсуждаем ещё ремонт больницы скорой помощи.

Медведев: Хорошо. Посмотрите также на те возможности, которые могут и должны открыться в рамках программы по развитию первичной медицинской помощи, включая реконструкцию старых объектов – я имею в виду поликлиники, ЦРБ – и строительство новых. Это тоже может быть включено в том числе в тот план, который Вы с моими коллегами по правительству подготовили.

Шумков: Дмитрий Анатольевич, мы начали двигаться, не ожидая помощи сверху. Сам проехал все 24 ЦРБ.

Медведев: На Ваш взгляд, с учётом того, что область, скажем честно, не самая богатая и имеет довольно сложную экономику, сколько ЦРБ придётся заново строить? И сколько подлежит модернизации?

Шумков: Модернизации подлежат все, и мы уже частично начали. Где-то внешний ремонт, где-то внутренний. Я полагаю, до одной трети придётся строить заново.

Медведев: Это важно. Я Вас прошу вместе с моими коллегами по правительству, с Министром здравоохранения, с курирующим вице-премьером это отработать, поскольку мы начнём уже в самое ближайшее время. Вы сделаете паспорт, проведёте инвентаризацию, и потом уже выйдем на эти объекты. Вы и сами планируете деньги, это правильно, но в то же время здесь будет и федеральное финансирование.

Как сообщал «Новый День», программа ускоренного развития Зауралья, которой интересовался Медведев, была ранее разработана правительством Курганской области. Создание документа, в том числе, с Шумковым обсуждал глава Минфина Антон Силуанов, который является куратором Курганской области.

«Мы приняли решение о том, что будем оказывать особое внимание регионам, которые требуют федеральной поддержки, федерального внимания. Курганская область один из таких субъектов. Мы договорились о том, что подготовим специальный план социально-экономического развития региона. Основная задача – стимулирование экономической активности, – комментировал документ Антон Силуанов во время своего визита в Курган в августе 2019 года.

Что касается обсуждаемой с Медведевым помощи курганскому здравоохранению, то, как сообщал во время своей прямой линии Вадим Шумков, речь идет о федеральной программе модернизации первичного звена.

«К великому моему удовольствию, нас поддерживает федерация. С 1 июля 2020 года запускается федеральная программа на 5 лет, она в деньгах больше 500 млрд рублей. И посвящена программа модернизации первичного звена, куда входят и поликлиники, и ЦРБ, и ФАПы. На эти деньги будем модернизировать эти объекты», – анонсировал Шумов.

Курган, служба информации

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