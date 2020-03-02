Строительство самой «убитой» курганской дороги продолжит новый подрядчик

В Кургане строительство автодороги ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей) продолжит новый подрядчик – АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Как сообщается на сайте госзакупок, компания выиграла аукцион и с ней уже заключен госконтракт.

Сумма лота – 209, 5 млн рублей. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2020 год. Варгашинская дорожная компания («дочка» правительства Курганской области) стала единственным участником аукциона.

Первый этап работ на сумму более 106 млн рублей, напомним, в 2019 году выполняло АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», учредителем которого также является облправительство в лице департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

С поиском подрядчика в 2019 году возникли проблемы. Торги пришлось объявлять повторно и исполнитель работ был определен лишь летом 2019 года.

Как ранее комментировал «Новому Дню» руководитель курганского управления капитального строительства (УКС) Андрей Чудаков, строительство магистрали в Заозерном изначально планировалось с разбивкой на два года. «В 2019 году основной процент работ связан с прокладкой инженерных сетей, в 2020 году дорожники приступят к строительству дорожного полотна», – добавил Чудаков.

Основной источник средств – федеральный бюджет. Только в текущем году федерация выделяет на строительство курганской дороги около 200 млн рублей.

Строительство дороги по ул. Мальцева – это важный для Кургана объект.В 2018 году региональная прокуратура пришла к выводу, что на проезжем полотне в густонаселенном микрорайоне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры». Госавтоинспекция также пришла к выводу, что магистраль в Заозерном непригодна для движения. Жители Кургана прозвали улицу Мальцева самой «убитой дорогой города».

В рамках контракта предполагается не только асфальтирование новой дороги на ул. Мальцева, но и перекладка инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электросетей, ливневой канализации и сетей связи. На устройство сетей генподрядчик должен дать гарантию 5 лет, 8 лет на земляное полотно и 6 лет гарантии на основание дорожной одежды.

Как сообщал «Новый День», губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал ряд проектов, связанных с развитием Заозерного. Густонаселенный район 25 февраля во время своего визита в Курган посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Курган, Дарья Котова

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