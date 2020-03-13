Губернатор Курганской области рассказал полпреду президента, готов ли регион к пандемии коронавируса

Все необходимое для предотвращения ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Курганской области сделано. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков на совещании под руководством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, прошедшем в Челябинске в пятницу, 13 марта, сообщила пресс-служба главы Курганской области.

В регионе создан областной оперативный штаб, алгоритм действий при поступлении людей из опасных по коронавирусной инфекции территорий разработан с учетом опыта соседней Тюменской области. Была проверена готовность медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией, проведены учения, отработаны схемы действий в случае обнаружения больного с подозрением на новый коронавирус.

«Медицинские организации готовы к выявлению и дальнейшей транспортировке в инфекционный стационар больных новой коронавирусной инфекцией», – резюмировал губернатор. По словам Шумкова, в медучреждениях есть запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарств для профилактики и лечения инфекции.

Кроме того, в образовательных организациях действуют «утренние фильтры», а в медицинских – масочный режим. Специалисты ежедневно следят за количеством обратившихся в больницы и поликлиники с тяжелыми формами ОРВИ и внебольничной пневмонии больных. Ведется мониторинг количества принятых вызовов «скорой» и числа госпитализированных с внебольничными пневмониями. Такие пациенты обследуются на коронавирус.

Полпред президента отметил, что ситуация с коронавирусом в УрФО находится под контролем, но нужно быть готовыми к любым ситуациям. «Риски распространения достаточно велики, в том числе и на Урале. Округ имеет развитое международное транспортное сообщение. Кроме того, в крупных вузах обучаются более двух тысяч студентов из Китая», – отметил Николай Цуканов.

Курган, Николай Бастриков

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