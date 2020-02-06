Тюменский губернатор заявил, что готов и дальше принимать в регионе эвакуированных из очагов эпидемий людей

Размещение в санатории «Градостроитель» эвакуированных из Китая людей никак не отразится на близлежащем поселке Винзили. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в четверг, 6 февраля.

«На жителях поселка Винзили никак не отразится размещение эвакуированных в санатории. Мы сделали все, чтобы заболевание не распространялось», – заявил Моор.

Глава региона выразил восхищение тюменскими медиками, которые «в условиях санатория за два дня сделали обсервационный госпиталь». «У нас работают звезды, низкий им поклон. С учетом приобретенного опыта, если где-то потребуется, Тюменская область всегда придет на помощь», – сказал губернатор. Как писал «Новый день», в среду, 5 февраля в Тюмень самолетами Минобороны были доставлены 144 человека из китайского города Ухань. 128 из них россияне, остальные – жители ближнего зарубежья.

Отметим, что в поселке Винзили настроения не столь радужные. Корреспондент «Нового дня» побывал в Винзилях. Некоторые местные жители задаются вопросом, почему эвакуированных нельзя было доставить в не столь густонаселенную область. Местные жители начали скупать в аптеках маски еще с пятницы, когда было объявлено о первом подтвержденном случае коронавируса в Тюменской области.

Сейчас территорию санатория «Градостроитель» охраняют бойцы ОМОН в медицинских масках. У ворот санатория дежурят две полицейские машины, еще в одной «гражданской» машине находятся оперативники УМВД. Сотрудники полиции и Росгвардии ведут себя подчеркнуто вежливо, но на территорию санатория никого без специального разрешения не пускают. Ранее было опубликовано видео того, как кормят находящихся в карантине людей.

Тюмень, служба информации

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