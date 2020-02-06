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Четверг, 6 февраля 2020, 14:32 мск

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Как кормят россиян, эвакуированных из зоны заражения коронавирусом (ВИДЕО)

Фото штаба по противодействию распространению коронавируса в Тюменской области

Еду россиянам, содержащимся в карантине в центре «Градостроитель» под Тюменью, приносят люди в одежде биологической защиты. Видео доставки ужина распространил штаб по противодействию распространению коронавируса в Тюменской области.

Как кормят россиян в карантине под Тюменью

На видео видно, что ужин для эвакуированный из Китая россиянки приносит прямо в комнату женщина, одетая в защитную медицинскую одежду – спецхалат, бахилы, шапку, маску, очки. На руках женщины резиновые перчатки. На ужин «гостья» карантина получила винегрет, второе блюдо, ватрушку, хлеб и чай.

В санатории «Градостроитель» в поселке Винзили сейчас в карантине содержатся 144 эвакуированных гражданина России и стран ближнего зарубежья. Их доставили в Тюмень самолётами министерства обороны в среду, 5 февраля. Карантин продлится 14 дней.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.02.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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