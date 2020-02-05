Власти рассказали подробности карантина для россиян, вывезенных с зараженной коронавирусом территории Китая

В тюменский санаторий «Градостроитель», в котором размещены 144 человека, эвакуированные из зоны заражения коронавирусом в Китае, в ближайшие 14 дней не пустят новых пациентов. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на брифинге в среду, 5 февраля.

«Я только могу сказать, что в течение ближайших 14 дней в этот центр (санаторий «Градостроитель» – ред.) больше мы никого пустить не можем», – заявила Попова в ответ на вопрос, сможет ли учреждение принять на карантин других российских граждан, которые прибудут из Китая. Перед этим губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что «Градостроитель» рассчитан на 200 человек и, в случае необходимости, сможет принять людей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что медики также проведут в реабилитационном центре 14 дней, не выходя наружу. Контактировать с помещенными в карантин пациентами они будут только в специальной одежде, медперсонал размещен для проживания в другом крыле задания. Пациенты также не будут контактировать друг с другом, за исключением семей. Врачи, которым предстоит работать в центре, прошли дополнительную подготовку. Дополнительно из Москвы были присланы инфекционист, пульмонолог и реаниматолог.

Всего в Тюмень в среду, 5 февраля были доставлены 144 человека. Из них 128 россиян, остальные – граждане Беларуси, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении. Среди эвакуированных четверо детей, самому маленькому 7 месяцев, самому старшему – 4,5 года. В зараженном районе остались несколько десятков россиян. «Консульство проинформировало всех граждан, находящихся в зоне поражения, о возможности выехать из Китая. На борт поднялись те наши соотечественники, кто захотел», – заявила Попова.

«Ситуация, которая нас так тревожила, сегодня благополучно разрешилась», – оценила результаты эвакуации Анна Попова. Она отказалась сообщить, в какую сумму обошлась эвакуация и сколько будут стоить карантинные мероприятия, организованные в реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюмени. Попова лишь сообщила, что расходы оплачиваются из федерального и регионального бюджетов и напомнила, что человеческая жизнь бесценна.

Губернатор Александр Моор также высоко оценил проделанную в Тюмени работу. «Мы – сибиряки и своих в беде не бросаем, – заявил Моор. – Поэтому Тюменская область, наряду с другими регионами России, предложила свои возможности для размещения на карантин эвакуированных из Китая людей. За сутки с небольшим была проделана огромная работа. Нашей задачей была координация деятельности федеральных и региональных органов власти и подрядных организаций, чтобы подготовить наш реабилитационный центр для приема этих людей. Выполнено все, что было запланировано, все службы отработали на отлично».

Как писал «Новый День», в среду, 5 февраля в Тюмень двумя самолетами министерства обороны были доставлены 144 человека из города Ухань в Китае, где произошла вспышка нового коронавируса. Все они чувствуют себя хорошо, у людей нет повышенной температуры и каких-либо признаков инфекции. Для эвакуированных организован 14-дневный карантин в санатории Тараскуль в 29 км от Тюмени. Здание окружено двойной оградой и охраняется сотрудниками Росгвардии. В Тюмени в пятницу, 31 декабря был зафиксирован первый подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции у студентки из Китая. Девушка была госпитализирована, ее состояние оценивается, как хорошее. Второй случай врачи подтвердили в Забайкалье.

После опубликования известия о подтвержденном случае коронавируса в аптеках региона стали пропадать защитные маски, некоторые аптеки резко подняли на них цены. Было закуплено дополнительно 700 тысяч масок для реализации населению.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.02.20

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