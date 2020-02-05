Стало известно состояние россиян, доставленных в тюменский карантин из Китая

В Рощино прибыл второй самолет с эвакуированными из Китая россиянами. Среди эвакуированных из Китая людей, прибывших в Тюмень в среду, 5 февраля, никого с признаками коронавирусной инфекции не выявлено. Эвакуированные не высказывали жалоб на самочувствие, заявил Александр Летюшев, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области по борьбе с распространением коронавируса, всем прибывшим провели бесконтактное измерение температуры тела. Ни у одного из осмотренных людей повышенной температуры не было. Прибывших отправили в санаторий «Градостроитель» в поселке Винзили. Багаж и сам самолет, на котором прилетели эвакуированные из китайского города Ухань люди, были дезинфицированы.

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на брифинге в аэроорту Рощино заявила, что эвакуированные проведут в карантине в «Градостроителе» 14 дней. Людей размещают в отдельных номерах, они не будут контактировать друг с другом -только с врачами. Исключение сделано только для семей. Эвакуированными занимается бригада московских врачей и специально подготовленные тюменские медики. Биологическую безопасность обеспечивают сотрудники противочумного НИИ Роспотребнадзора «Микроб». Санаторий «Градостроитель» имеет двойное ограждение, на месте круглосуточно дежурят сотрудники Росгвардии. Утром 5 февраля санаторий осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Первый самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в Рощино около 11 часов утра, на нем прилетели 80 человек. Недавно аэропорт принял второй самолет, на котором были доставлены еще 64 эвакуированных, сообщил телеграм-канал РИА Новости.Среди эвакуированных 128 россиян и 16 других стран ближнего зарубежья.

Напомним, ранее образовательные учреждения Тюмени и Тобольска были закрыты на недельный карантин. Официально карантин связан с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ, а не с коронавирусом.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.02.20

Спикер облдумы высказался о банкротстве Антипинского НПЗ и СибНАЦа. / Сотни эвакуированных из Китая россиян и украинцев на время карантина поселят в санатории под Тюменью. / Тобольские пожарные спасли из огня четырех кроликов (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»