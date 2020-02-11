Заболевшая коронавирусом китайская студентка покинула тюменскую больницу

Студентка ТИУ из Китая, госпитализированная с коронавирусом, выписана из инфекционной больницы. Девушка совершенно здорова, заявила во вторник, 11 февраля директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

«Мы уже получили результаты анализов контактных лиц, они были госпитализированы позже и на 14 сутки мы их также выпишем. Они совершенно здоровы, и она (студентка из Китая – ред.) совершенно здорова и не представляет никакой опасности для окружающих», – заявила Куликова. При лечении пациентки никакой специфической противовирусной терапии не применялось. Болезнь протекала в легкой форме и девушку лечили так же, как при обычном ОРВИ.

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо добавила, что никаких ограничений для передвижения выписанной студентки нет, она может приступать к занятиям в университете.

Также Инна Куликова заявила, что первые пробы, взятые у находящихся в карантине в санатории «Градостроитель» людей, также оказались отрицательными, коронавируса ни у кого обнаружено не было. Куликова выразила надежду, что и повторные пробы на коронавирус находящихся в карантине людей также окажутся отрицательными. Повторные анализы будут взяты на 10 и 12 дни, если в них не будет обнаружен коронавирус, по истечении 14-дневного срока карантина все пациенты «Градостроителя» покинут санаторий.

«Всем, кому необходим больничный лист, мы обязательно его выдадим. Всем, кто был в карантине, выдается справка о том, что они находились в карантине, в которой указываются все анализы, которые у них брали», – сказала Куликова.

После окончания карантина в санатории будет проведена дезинфекция, чтобы он смог принять отдыхающих.

Тюмень, служба информации

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