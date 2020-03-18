Мясокомбинат «Велес» депутатов Ильтяковых начал варить крафтовое пиво

Курганский мясокомбинат «Велес» в среду, 18 марта, запустил линию крафтового пива. Об этом «Новому Дню» сообщил соучредитель «Велеса» Дмитрий Ильтяков.

«Запустили линию. Работает. Сегодня начали варить первую партию пива», – прокомментировал Дмитрий Ильтяков.

Как сообщал «Новый День», об открытии нового производства владельцы «Велеса» объявили в феврале 2020 года. Как уточнял Дмитрий Ильтяков, объем инвестиций в создание крафтовой пивоварни составил около 1 млн евро. Над авторской рецептурой напитка работает приглашенный из Боварии немец-пивовар.

Под курганской маркой «Велес» будет производиться крафтовое пиво нескольких сортов, включая светлое, темное и пшеничное.

Планируется, что в фирменных магазинах «Велес» напиток будет продаваться исключительно в стекле. Поставки в торговые сети – в кегах. Как и прогнозировалось, пробная партия пива ожидается в марте.

«Мы понимаем, что заходим в высококонкурентную нишу, но проект нам интересен», – ранее комментировал г-н Ильтяков, но при этом отказался озвучивать планируемые сроки окупаемости пивоварни.

Напомним, в Зауралье основным поставщиком местного пива считается Курганский пивоваренный завод, который выпускает 10 видов пива, а также квас и газировку.

Планы «Велеса» сегодня прокомментировал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Еще от бабушек знал, что раньше во многих наших селах крестьяне сами варили свое пиво. Не все добрые традиции пережили эпоху перемен. В Частоозерье сегодня запустили новую пивоварню. Идет первая варка. Пиво не пью, поэтому по-доброму завидую тем, кто понимает в этом напитке. Это не реклама», – не без юмора прокомментировал в своем аккаунте в Инстаграм Шумков.

Мясокомбинат «Велес» контролируют братья Дмитрий и Александр Ильтяковы. Александр Ильтяков депутат Госдумы РФ шестого и седьмого созывов. Дмитрий Ильтяков – депутат думы Курганской области нынешнего созыва. В январе региональный парламентарий Ильтяков решил добровольно отказаться от депутатства. Он написал заявление о выходе из состава думы Зауралья.

Курган, Екатерина Максимова

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