Курганские власти объяснили, как восполнят нехватку ИВЛ, перчаток и защитных костюмов для медиков

В Курганской области к приему коронавирусных больных готовят вторую больницу. Всего планируется развернуть 414 коек с возможностью быстрого увеличения коечного фонда до 560. Как накануне сообщил губернатор Вадим Шумков, в регионе оснащенность аппаратами ИВЛ – менее 30% от объема, необходимого для инфекционного госпиталя. Кислорода – пока только 50% от требуемого объёма. Есть проблема со средствами индивидуальной защиты от COVID-19. Решение этих проблем в воскресенье, 12 апреля, обсуждалось на заседании оперативного регионального штаба.

Как уточнил сегодня вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, помимо инфекционного госпиталя коронавирусных больных готовится принимать городская больница №2.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Курганской области Тамары Ивановой, 13 апреля в госпитале должен быть на 50% исполнен план по разворачиванию коек как с ИВЛ, так и без ИВЛ. Этот план выполняется.

Курганские власти используют все возможности, чтобы оснастить медиков необходимым оборудованием и средстами индивидуальной защиты, дефицит которых наблюдается сейчас по всей России.

Сейчас для медиков дополнительно закупаются аппараты ИВЛ, прорабатывается вариант и их аренды.

В оперативном штабе также сообщили, что в ближайшее время ожидается поступление партии одноразовых костюмов. Уже заключили договор на изготовление таких изделий с индивидуальным предпринимателем, также костюмы будут шить предприятия УФСИН. Потребность будет постепенно закрыта. В ближайшие дни придёт большая партия перчаток, в них недостатка не будет.

В самих медучреждениях также идет работа: монтируются шлюзы, чтобы разделить «чистую» и «грзные» зоны внутри больниц. Идёт монтаж кислородной разводки для того, чтобы можно было больше коек оснастить кислородным оборудованием. По словам заместителя губернатора Курганской области Анатолия Воробьева, работы должны быть закончены до 25 апреля.

Как сообщал «Новый День», по данным на 12 аперля в Курганской области зафиксировано четыре случая коронавируса. Пока это самое маленькое количество больных, если сравнивать с другими регионами УрФО.

Накануне губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам и объяснил, почему в регионе введена фиксация передвижения граждан с помощью СМС.

Шумков честно рассказал, что в период пандемии коронавируса курганские больницы укомплктованы аппартами ИВЛ только на 30%. И региональная власть, несмотря на тролинг и на сопротивление «борцов за права», продолжит делать все, чтобы «проскочить» этот период без потерь.

«Можно без конца качать тему про права человека и призывы идти гулять. Но тогда надо помнить, что у другого человека, которому любой из вас, будучи пассивным носителем, случайно передаст вирус, тоже есть право на жизнь и здоровье, которого он может быть лишён. Тот, кого, не дай бог, покатят на каталке в переполненную палату без необходимой аппаратуры, вряд ли вспомнит споры о правах человека. Поверьте, будет не до того», – цитата из выступления Шумкова.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.04.20

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